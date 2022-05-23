НУР-СУЛТАН, 23 мая — ПРАЙМ. Счета на сумму почти 21,5 миллиона долларов заморожены в казахстанских дочерних банках Сбербанка, "Альфа-Банка" и ВТБ, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова. "Дочки" Сбербанка и ВТБ в Казахстане ищут новых собственников

"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ (дочерний банк — ред.) АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге", — сообщила она, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса об объемах замороженных средств физических и юридических лиц с начала введения антироссийских санкций в отношении этих банков.

В частности, по дочерним банкам Сбербанка заблокированы счета на 2,7 миллиарда тенге (6,3 миллиона долларов), "Альфа-Банка" — на 6,2 миллиарда тенге (14,5 миллиона долларов), ВТБ — на 0,3 миллиарда тенге (700 тысяч долларов), пояснила глава ведомства.

Кроме того, Абылкасымова сообщила, что зарубежные банки заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге (6,7 миллиона долларов), платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам "дочки" "Альфа-Банка" — на сумму 3,9 миллиарда тенге (9,1 миллиона долларов).

"В настоящее время новым акционером банка ("Альфа-Банка" — ред.) в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций", — отметила она.