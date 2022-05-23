МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%, следует из заявления регулятора. Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от российского газа

"Согласно обзору участников рынка Центрального банка, инфляционные ожидания на конец года выросли с 46,44% до 57,92%, а долларовые ожидания на конец года выросли с 16,85 до 17,57", — говорится в заявлении.

Годовая инфляция в Турции, согласно данным Института статистики страны, по итогам апреля ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее.

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.

В этом году Центробанк Турции держит ставку неизменной — 14%, а лира постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.