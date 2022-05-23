МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В последние дни Банк России вернулся к практике закупки иностранной валюты с целью ухода от излишнего укрепления рубля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору. Pfizer и Sanofi отказались продавать вакцины России по старым ценам

Эти покупки носят тайный характер, отметила газета.

Собеседники издания рассказали, что Центробанк начал действовать не напрямую, а через других участников рынка. Они по его поручению приобретают только валютную выручку экспортеров. Источники не раскрыли более подробную схему и названия организаций, которые в ней участвуют.

Напомним, что на прошлой неделе курс доллара на Московской бирже опускался ниже 58 рублей, а евро — ниже 60 рублей. Это более чем в два раза ниже мартовских максимумов.