МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Информация о возобновлении Банком России покупок валюты через посредников для удержания рубля от неконтролируемого укрепления не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Газета "Ведомости" со ссылкой на источники ранее в понедельник написала, что ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. По данным издания, Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров с помощью других участников финансового рынка.
"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20220523/836958873.html
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