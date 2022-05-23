МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Информация о возобновлении Банком России покупок валюты через посредников для удержания рубля от неконтролируемого укрепления не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники ранее в понедельник написала, что ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. По данным издания, Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров с помощью других участников финансового рынка.

"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе ЦБ.