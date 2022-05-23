МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на перестрахование у "Паритет-СК" в связи с отказом от осуществления деятельности, говорится в приказе регулятора. Экономист призвал Банк России снизить ключевую ставку сразу до 3%

"В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью страховой компании "Паритет-СК" от осуществления предусмотренной лицензией деятельности… приказываю: отозвать лицензию от 07.05.2015 … на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью страховой компании "Паритет-СК"…", — говорится в приказе.

Компания "Югория" в конце апреля сообщала, что "Паритет-СК" передает ей портфель по 15 видам страхования. В частности, передается портфель по страхованию от несчастных случаев и болезней, ДМС, по страхованию предпринимательских и финансовых рисков, ответственности туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта.

В начале апреля Банк России сообщил, что отозвал лицензии на страхование опасных производственных объектов и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОПО и ОСГОП) у ООО "Паритет-СК" в связи с отказом компании от этих видов деятельности.