СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — ПРАЙМ. Замедление недельной инфляции в РФ на второй неделе мая дает основания ЦБ резко снизить ключевую ставку – сразу на 11 процентных пунктов, до 3% годовых, полагает заместитель секретаря ОП РФ, экс-министр по развитию Дальнего Востока, экономист Александр Галушка. Минфин ждет от Центробанка снижения ключевой ставки

Инфляция в РФ на неделе с 5 по 13 мая, по данным Росстата, замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее. При этом с начала года потребительские цены выросли на 11,84%.

По словам Галушки, такой уровень недельной инфляции, если он сохранится в течение года, соответствует годовому темпу роста цен на 2,8%.

"В конце февраля – начала марта цены выросли, был скачок инфляции в связи с ажиотажным спросом. Он был большой, этот скачок цен — в годовом исчислении это более 100% годовых. Но за два с половиной месяца у нас темпы роста инфляции снизились до значений самых низких в Европе. В годовом исчислении 2,8%", – сказал Галушка в эфире "Соловьев-Live".

По мнению экономиста, положительные тенденции проводимой экономической политики необходимо немедленно развивать и усиливать. "Что сейчас очень важно сделать на фоне такой низкой инфляции – не ждать следующего года, а уже сегодня снижать ставку рефинансирования ЦБ, ключевую ставку. Если инфляция 2,8% в годовом исчислении, то ставка должна быть 3 и менее процента", – считает он.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля — до 14%.

Решительное снижение ставки, по словам экономиста, нужны как "кровь и воздух нашей экономике". "Потому что с 14% ставками экономические войны не выигрываются. Столь низкая инфляция – точно основание для снижения ставки", — сказал Галушка. При этом, по его словам, Центробанк обязан регулировать структуру кредита и развивать не потребительское, а инвестиционное кредитование.