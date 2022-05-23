МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Экономист призвал Банк России снизить ключевую ставку сразу до 3%

ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.

"Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", — заявил он журналистам в Госдуме.