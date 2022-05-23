МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России разрешил кредитным организациям временно использовать старую отчетность для оценки кредитного риска, следует из документа, опубликованного на сайте регулятора. Банк России подтвердил возможность снижения ключевой ставки до конца года

Это положение принято в связи с решениями совета директоров Банка России от 14 апреля о перечне информации о деятельности кредитных организаций (КО), которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте, и о перечне информации КО, которую они временно не должны раскрывать, поясняет регулятор.

"Банк России полагает возможным воздержаться от применения мер… к КО-кредиторам в случае, если в целях оценки кредитного риска… КО-кредитор по 30.09.2022 использует данные отчетности, составленной КО-контрагентом не ранее чем за 30.11.2021 и юридическим лицом-эмитентом не ранее чем за 30.06.2021", — говорится в документе.

Центральный банк также рекомендует банкам-кредиторам, которые используют такую отчетность, учитывать наличие актуальной информации о финансовом положении контрагента — например, о банкротстве, неплатежеспособности контрагента, о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг контрагента недействительным, а также о наличии у банка-контрагента лицензии ЦБ на осуществление банковских операций.

В марте Банк России также разрешил банкам временно не раскрывать финансовую отчетность для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкций. Так, банки не должны были начиная с отчетности за февраль публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. Однако кредитные организации по-прежнему должны представлять отчетность регулятору.