Центробанк разрешил российским банкам использовать старую отчетность для оценки кредитного риска
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России разрешил кредитным организациям временно использовать старую отчетность для оценки кредитного риска, следует из документа, опубликованного на сайте регулятора.
Это положение принято в связи с решениями совета директоров Банка России от 14 апреля о перечне информации о деятельности кредитных организаций (КО), которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте, и о перечне информации КО, которую они временно не должны раскрывать, поясняет регулятор.
"Банк России полагает возможным воздержаться от применения мер… к КО-кредиторам в случае, если в целях оценки кредитного риска… КО-кредитор по 30.09.2022 использует данные отчетности, составленной КО-контрагентом не ранее чем за 30.11.2021 и юридическим лицом-эмитентом не ранее чем за 30.06.2021", — говорится в документе.
Центральный банк также рекомендует банкам-кредиторам, которые используют такую отчетность, учитывать наличие актуальной информации о финансовом положении контрагента — например, о банкротстве, неплатежеспособности контрагента, о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг контрагента недействительным, а также о наличии у банка-контрагента лицензии ЦБ на осуществление банковских операций.
В марте Банк России также разрешил банкам временно не раскрывать финансовую отчетность для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкций. Так, банки не должны были начиная с отчетности за февраль публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. Однако кредитные организации по-прежнему должны представлять отчетность регулятору.
https://1prime.ru/finance/20220523/836961253.html