МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России временно смягчил требования к расчету нормативов некредитных финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора. Банк России разрешил банкам временно использовать старую отчетность

Регуляторные послабления касаются управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Эти участники рынка до 31 декабря 2022 года при расчете собственных средств, а также обязательных нормативов достаточности капитала и краткосрочной ликвидности смогут учитывать выплаты по иностранным долговым ценным бумагам, "зависшие" в европейских депозитарно-клиринговых организациях из-за санкций, говорится в сообщении.

Средства можно будет принимать в расчет норматива и не признавать просроченной задолженностью (неисполненными обязательствами). Воспользоваться мерами поддержки смогут те компании, которые не объявляли о выплате дивидендов или распределении прибыли после 18 февраля 2022 года.