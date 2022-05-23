Банк России смягчил требования к нормативам некредитных финорганизаций
Банк России временно смягчил требования к расчету нормативов некредитных финансовых организаций
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России временно смягчил требования к расчету нормативов некредитных финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.
Регуляторные послабления касаются управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Эти участники рынка до 31 декабря 2022 года при расчете собственных средств, а также обязательных нормативов достаточности капитала и краткосрочной ликвидности смогут учитывать выплаты по иностранным долговым ценным бумагам, "зависшие" в европейских депозитарно-клиринговых организациях из-за санкций, говорится в сообщении.
Средства можно будет принимать в расчет норматива и не признавать просроченной задолженностью (неисполненными обязательствами). Воспользоваться мерами поддержки смогут те компании, которые не объявляли о выплате дивидендов или распределении прибыли после 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20220523/836961791.html
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