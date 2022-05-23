СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — ПРАЙМ. Все безналичные расчеты в Херсонской области осуществляются в российских рублях, говорится в тексте указа главы военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Бивалютная зона вводится в Херсонской области с 23 мая

Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, рубль получит хождение наряду с гривной, сообщил ранее Сальдо.

"Все безналичные расчеты осуществляются в российских рублях", — говорится в тексте указа, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации.

В наличном обороте будут находится и украинская гривна, и российский рубль, соотношение валют будет 1 к 2, то есть, за одну гривну — два российских рубля.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца 2022 года.

"До конца года мы полностью перейдем на рублевую программу. До этого будет возможность рассчитываться в гривнах, но уверен, рубль быстро вытеснит украинскую валюту", — подчеркнул Стремоусов.