МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжила снижение с рекордного значения марта и по итогам второй декады мая опустилась до 11,8% с 12,1% в первой декаде мая, следует из материалов Банка России. Банк России рассказал, когда просить брокера о реструктуризации долга

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.