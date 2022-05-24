МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Телефонные мошенники не останавливаются в своих попытках придумать все новые способы обмана россиян – в этот раз злоумышленники представляются сотрудниками банков и заявляют, что их недобросовестные коллеги пытаются украсть деньги со счета клиента, убедился корреспондент РИА Новости. Существование такой легенды и то, что подобная схема носит все признаки мошенничества, подтвердила агентству директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. США могут смягчить экологические требования к бензину ради снижения цен

Неизвестный позвонил корреспонденту агентства с городского номера, представился сотрудником банка и заявил, что в настоящее время его недобросовестные коллеги пытаются списать деньги со счета "жертвы". По его словам, для того, чтобы предотвратить это хищение, необходимо сотрудничать с позвонившим, в противном случае клиента банка ждет финансовая и уголовная ответственность, ведь "счет используется для незаконных целей".

"Сообщения о звонках от "добросовестных" сотрудников банка, пытающихся разоблачить своих недобросовестных коллег и запрашивающих для этого сведения у клиентов, поступают в "Мошеловку" с недавнего времени", — рассказала РИА Новости Лазарева.

По ее словам, в этой легенде есть сразу несколько признаков попытки мошенничества. Во-первых, если сотрудник банка подозревает в недобросовестности своих коллег, то — по инструкции — он должен сообщить об этом в службу безопасности в соответствии с внутренними требованиями, протоколами и инструкциями банка. Во-вторых, для проведения таких проверок у уполномоченных сотрудников банка есть все необходимые данные, и нет никакой нужды уточнять их у клиента.

В-третьих, если недобросовестные действия со счетом клиента совершаются сотрудниками банка без его на то указаний, то никакой финансовой и уголовной ответственности клиент не несет. Существует специальный порядок сбора сведений и доказательств совершения преступления, и ни одна из этих процедур не подразумевает предоставление данных по телефону – все должно быть задокументировано и запротоколировано, пояснила Лазарева.

"Так что здесь налицо попытки мошеннических атак с трансформацией старой легенды. Мошенники что угодно скажут, чтобы напугать человека, и угроза уголовной ответственности в их арсенале – серьезный аргумент, который рассчитан на мнительных граждан с низким уровнем правовой и финансовой грамотности", — отметила эксперт.