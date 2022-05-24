МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Семь российских банков попали в число 50 крупнейших европейских эквайеров, согласно рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report за 2021 год, с которым ознакомилось РИА Новости. Доля безналичных платежей в России продолжает расти

При этом Сбербанк не в первый раз оказался крупнейшим не только в нашей стране, но и в Европе, возглавив верхнюю строчку этого рейтинга. На 17-м месте оказался поднявшийся за год на одну строчку ВТБ. Войти в тридцатку удалось и Газпромбанку: он расположился на 29-й строчке рейтинга, за год не изменив позиций.

Альфа-банк занял 35-ю строчку рейтинга, сразу же за ним, на 36-м месте, оказался "Тинькофф банк", поднявшийся с 42-го места. На 43-й строке расположился "Русский стандарт", которому также удалось улучшить позиции по сравнению с прошлым опубликованным рейтингом. И, наконец, на 44-м месте расположился Промсвязьбанк.