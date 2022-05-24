МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 25 по 31 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 553 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Банк России рассказал, когда просить брокера о реструктуризации долга

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 18 по 24 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 395 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 139 миллиардов. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 76 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,193 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 24 мая) в объеме 850 миллиардов рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.