МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным еврооблигациям, номинированным в долларах, говорится в сообщении банка. Сбербанк продал ряд своих активов

"В связи с тем, что США и Великобританией были введены блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет банку осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмиссионной документацией", — сообщил банк.

Сбербанк осуществил очередную купонную выплату по облигациям серии SB-23 по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона, руководствуясь требованиями указа президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Месяцем ранее он также выплатил купон по еврооблигациям в рублях.

Купонные выплаты по облигациям, права на которые учитываются в НРД и нижестоящих российских депозитариях, были перечислены в НРД для дальнейшего перечисления владельцам облигаций. Остальным инвесторам рекомендуется обратиться в банк до конца срока обращения облигаций для получения купонных выплат с учетом требований применимого законодательства и в порядке, согласованном банком и инвестором.

"Сбербанк является ответственным и благонадежным заемщиком на российском и международном рынках капитала и предпринимает все необходимые действия для выплаты купонных платежей исходя из текущего российского законодательства и наложенных на него санкционных ограничений. Банк подтверждает, что обладает достаточной ликвидностью для выполнения всех своих обязательств и делает все возможное для обслуживания своей задолженности", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных еврооблигаций Сбербанка: на сумму 2 миллиарда долларов с погашением в октябре 2022 года и на сумму 1 миллиард долларов с погашением в мае 2023 года. Купонные выплаты по этим облигациям осуществляются два раза в год.