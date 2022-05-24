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2022-05-24T15:18:56+03:00
2022-05-24T15:16:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220524/836970726.html
Нацбанк Украины назвал чистый убыток банков страны за январь-апрель
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Чистый убыток банковского сектора Украины за январь-апрель составил почти 252 миллиона долларов, это обусловлено главным образом снижением бизнес-активности в стране, при этом в... ПРАЙМ, 24.05.2022
банки, финансы, экономика, новости, нацбанк украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток банковского сектора Украины за январь-апрель составил почти 252 миллиона долларов, это обусловлено главным образом снижением бизнес-активности в стране, при этом в январе-феврале кредитные организации работали с чистой прибылью в 337 миллионов долларов, сообщил Нацбанк, являющийся ЦБ страны.
Согласно сообщению регулятора, общее снижение бизнес-активности, произошедшее с началом спецоперации на Украине, привело к "падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов – ключевой базы комиссионных доходов банков". "Внедрение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах банков", — добавил ЦБ страны.
"Чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца этого года составил 7,4 миллиарда гривен (почти 252 миллиона долларов – ред.), хотя еще в январе-феврале банки работали с чистой прибылью 9,9 миллиарда гривен (337 миллионов долларов – ред.)", — говорится в сообщении. "Доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом измерении, до 88,6 миллиарда гривен, расходы — на 53%, до 96 миллиардов гривен", — уточняет Нацбанк.