МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток банковского сектора Украины за январь-апрель составил почти 252 миллиона долларов, это обусловлено главным образом снижением бизнес-активности в стране, при этом в январе-феврале кредитные организации работали с чистой прибылью в 337 миллионов долларов, сообщил Нацбанк, являющийся ЦБ страны. Президент Польши назвал последствия проблем с украинским зерном

Согласно сообщению регулятора, общее снижение бизнес-активности, произошедшее с началом спецоперации на Украине, привело к "падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов – ключевой базы комиссионных доходов банков". "Внедрение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах банков", — добавил ЦБ страны.

"Чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца этого года составил 7,4 миллиарда гривен (почти 252 миллиона долларов – ред.), хотя еще в январе-феврале банки работали с чистой прибылью 9,9 миллиарда гривен (337 миллионов долларов – ред.)", — говорится в сообщении. "Доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом измерении, до 88,6 миллиарда гривен, расходы — на 53%, до 96 миллиардов гривен", — уточняет Нацбанк.