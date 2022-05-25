МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Страховые компании назвали шесть ключевых рисков в текущей ситуации, при этом наибольшее негативное влияние испытывает автокаско, в целом по итогам года ожидается сокращение объемов премий всего страхового рынка, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Сборы страховщиков жизни в России сократились в первом квартале

"Опрошенные страховые компании считают, что наибольшее негативное влияние кризис оказал на страхование автокаско… Более 70% респондентов поставили от восьми до 10 баллов по страхованию автокаско (10 – максимально негативное влияние – ред.), из них 30% оценили степень влияния как максимальную (10 баллов)", — говорится в исследовании.

В материалах указывается, что речь идет о проблемах, связанных с автострахованием, которые возникли из-за приостановки работы многих международных автомобильных концернов в РФ, падения продаж новых машин, сокращения объемов кредитования, нарушения логистических цепочек, роста цен на автомобили и автозапчасти, а также их дефицита.

Также среди рисков названы трудности, связанные с валютными операциями и операциями с нерезидентами, а именно задержки в получении платежей и блокирование операций по сделкам с финансовыми инструментами в Euroclear и Clearstream. Еще один риск — затруднения, возникшие с зарубежным перестрахованием, в результате ухода с рынка международных перестраховщиков.

Проблемами также стали уход иностранных IT-компаний из России, а также падение спроса и платежеспособности клиентов в результате роста банковских ставок, резкого увеличения стоимости товаров, экономии на тратах, ухода некоторых компаний с рынка и расторжения договоров страхования. К рискам также отнесены инфляционный рост убытков по всем видам страхования и общее увеличение расходов компании по всем статьям, включая фонд оплаты труда, перечисляется в исследовании.

На момент проведения опроса (апрель 2022 года) 64% респондентов ожидают сокращения объема страхового рынка по итогам текущего года более чем на 10%, из них 23% — падения премий более чем на 20%, указывается там же.