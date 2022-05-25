МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России в четверг рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки на внеочередном заседании совета директоров, сообщает регулятор. Инфляционные ожидания россиян падают второй месяц подряд

"В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Следующее плановое заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 10 июня.