МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России в четверг на внеплановом заседании совета директоров может снизить ключевую ставку до 12%, при этом не исключается и более мягкое решение — вплоть до 11%, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, и регулятор заявлял, что видит еще пространство для снижения ставки в текущем году. Ранее в среду ЦБ назначил внеплановое заседание по ставке на четверг, следующее плановое состоится 10 июня.

"ЦБ не стал ждать планового заседания 10 июня (две недели), а значит снижение ставки в новых условиях становится крайне необходимым. Это намекает на неизбежность снижения ключевой ставки с 14% как минимум до 12%. Но, на мой взгляд, нельзя исключать и более сильное смягчение, вплоть до 11%", — прогнозирует Карпунин.

Аналитик отметил, что причины для такого решения на поверхности: инфляция демонстрирует резкое замедление на фоне сжатия потребительского спроса и торможения кредитования, а рубль укрепился рекордными в истории темпами. Инфляционные ожидания населения на год вперед в мае при этом опустились до 11,5%, что является минимумом за 12 месяцев.

Кроме того, недельная статистика Росстата по индексу потребительских цен также сигнализирует о замедлении инфляционных трендов. Карпунин считает, что Россия даже может на время столкнуться с дефляцией.

Потенциально более быстрое снижение ставки позитивно для российского рынка акций, а также облигаций. При этом для рубля фактор мягкости ЦБ носит сдерживающий характер в его укреплении.

"Ставки по вкладам неизбежно снизятся вслед за решением ЦБ. Вероятно, они начнут пересматривать доходности по депозитам уже сегодня", — ожидает эксперт.