МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России в четверг на внеплановом заседании совета директоров может снизить ключевую ставку до 12%, а к июлю же ставка опустится уже к 10%, считает старший стратег по долговому рынку Sber CIB Investment Research Игорь Рапохин. Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году. А ранее в среду ЦБ назначил внеплановое заседание по ставке на завтра, четверг; следующее же, плановое, состоится 10 июня.

"Мы ожидаем, что ЦБ РФ на внеочередном заседании 26 мая снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 12%", — отметил Рапохин.

Само назначение внеочередного заседания и вероятность такого снижения ставки аналитик объясняет тем, что данные инфляции по-прежнему существенно ниже прогнозов Центробанка. Так, по данным Росстата, недельная инфляция с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%, что соответствует показателям начала мая 2019 и 2020 годов.

Кроме того, инфляционные ожидания граждан на год вперед в мае снизились до 11,5% – почти как в мае прошлого года. Инфляционные ожидания бизнеса тоже ослабли, в мае они достигли показателей октября-ноября прошлого года. При этом продолжается укрепление рубля, создавая предпосылки для того, чтобы фактическая инфляция была еще ниже прогнозов ЦБ РФ, считает Рапохин.

"Несмотря на ожидаемое снижение ставки завтра, мы ждем, что на плановом заседании в июне будет еще одно снижение. Вероятно, к июлю ключевая ставка опустится до 10%", — заключил эксперт.