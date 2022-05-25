МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Национальные цифровые валюты откроют новые методы управления монетарной политикой, государства и центробанки все более становятся рыночными игроками на финансовом рынке, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Названы те, кто будет следить за цифровыми валютами вместе с государством

"Самая шумная тема 2021 года – это цифровые валюты центральных банков. Мы видим историю, что государства, центральные банки все более становятся рыночными игроками. И у нас есть понятные ожидания, что, если этот процесс пойдет, мы придем к принципиально новой банковской системе", — сказал Достов в ходе выступления на двухдневном ПЛАС-форуме "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие", открывшемся в среду, 25 мая в Ташкенте.

Эксперт считает, что данный процесс открывает "принципиально новые методы управления монетарной политикой". "Это будет прямое управление монетарной политикой, то есть центральный банк уже не будет продавать деньги банкам, а будет управлять ими напрямую. Если вам в стране нужно почему-то разогнать инфляцию, вы можете на ваши деньги поставить отрицательную ставку. Если нужно, наоборот, сгладить, вы не назначаете учетную ставку банка, вы напрямую на свои эмитированные средства назначаете процент", — считает Достов.

Он отметил, что в различных странах по-разному говорят о целях введения центробанками цифровых валют. В частности, в странах Африки – это инструмент достижения финансовой доступности, в Китае – возможность связи с зарубежной диаспорой и конкуренция государства с мощными рыночными игроками типа AliPay, в Венесуэле и Иране – как противодействие санкциям Запада.

"Например, мы в России обсуждаем историю с так называемыми "окрашенными" деньгами. Это простая модель, когда выдается детское пособие цифровыми деньгами, то вы эти деньги красите в специальный цвет", — сообщил Достов. По его оценке, такие деньги родители уже не могут тратить на покупку сигарет или смартфонов. "То есть вы начинаете вместо макроуправления денежной политикой и социальной, управлять ей уже точечно", — добавил эксперт.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце апреля говорила, что проект цифрового рубля является одним из приоритетных и уже проходит его тестирование с банками. В 2023 году регулятор начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике и рассчитывает на его использование в международных расчетах, отмечала она.