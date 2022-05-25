МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России допускает, что обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам начнётся в 2024 году, говорится в презентации первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой. Эксперты назвали нюанс, мешающий цифровой валюте стать "новым долларом"

"Третий этап — развитие платформы цифрового рубля — с 2024 года. Реализация операций G2B, B2G, C2G, G2B, развитие смарт-контрактов, внедрение офлайн-режима. Обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытия кошельков клиентам нерезидентам", — говорится в презентации.

"И с учетом сдвижки сроков с 2024 на 2023 год, в 2024 году у нас останутся операции на третий этап — это в основном операции связанные с бюджетом и операции, связанные с иностранной валютой", — добавила Скоробогатова, выступая на встрече АБР.