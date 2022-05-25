МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Минфин России, несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях, говорится в сообщении министерства. Эксперты рассказали, как Минфин будет обслуживать внешний валютный долг

"Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре", — считают в Минфине РФ.

В сообщении отмечается, что "Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств".

"Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через Национальный расчетный депозитарий (НРД) в качестве платежного агента", — добавляется там же.

Выплаты держателям еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НРД. Выплаты держателям еврооблигаций РФ с использованием иностранных финансовых посредников будут осуществляться на счета типа "С" указанных финансовых посредников в соответствии с положениями указа президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами" с последующей возможностью восстановления доступа к указанным средствам для инвесторов, предоставивших НРД документальное подтверждения прав на получение соответствующих выплат.

"Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", — подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.