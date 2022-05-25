МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что все банки к 1 июля обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей СБПэй, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР. Банк России планирует договориться о приеме карты "Мир" с двумя странами

«С точки зрения сроков у нас стояло 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам, мы ее сдвинули на 1 июля, но дальше 1 июля мы двигаться не будем. То есть мы ожидаем, что все банки к 1 июля реализуют возможность для клиента использования не только мобильного приложения банков, но и СБПэй», — сказала она.