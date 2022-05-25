МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир", сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Российские банки обеспечат возможность использования СБПэй к 1 июля

"Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении, это наиболее известные туристические страны, и мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовать свою инфраструктуру для приема карты "Мир", — сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.