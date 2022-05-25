МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте в России по итогам прошлого квартала перевалила за три четверти — она увеличилась до 75,5%, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"У нас с вами по итогам первого квартала 75,5% безналичных платежей в розничном обороте", — сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
Ранее в своем годовом отчете регулятор сообщал, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам прошлого года достигла 74,3%.
https://1prime.ru/finance/20220525/836979001.html
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