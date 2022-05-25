Банк России протестирует смарт-контракты на платформе цифрового рубля
Банк России протестирует использование смарт-контрактов на платформе цифрового рубля
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России в апреле следующего года протестирует использование смарт-контрактов на платформе цифрового рубля – это позволит решить вопрос автоматизации платежей с цифровым рублем, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы можем начать реальный пилот на реальных клиентах и на реальных операциях. Также с апреля следующего года мы хотим в этом пилоте попробовать использовать смарт-контракты. Цифровой рубль помимо многих преимуществ токенизации еще должен решить вопрос автоматизации всех платежей, то есть реализацию смарт-контрактов", — сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
Еще одна задача в рамках цифрового рубля, напомнила Скоробогатова, — это возможность взаимодействия с теми странами, которые тоже будут запускать свою цифровую валюту. "Что, кстати, нам даст возможность иметь еще вариант решения вопроса в связи с отключением SWIFT, потому что в данном случае SWIFT не задействуется", — обратила внимание первый зампред.
Уже в этом году ЦБ направит в профильный комитет Госдумы документы по регулированию цифрового рубля, заключила Скоробогатова.
https://1prime.ru/finance/20220525/836980170.html
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