МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков допускает падение объема сборов российских страховщиков в 2022 году на 15-25% при осуществлении пессимистичного сценария развития событий на финрынке, при оптимистичном сценарии общий объем сборов может снизиться на 5-10%, сказал глава союза Игорь Юргенс. Страховщики назвали самый пострадавший сегмент своего рынка

"Кризис 2022 года, который наступил, мы будем ощущать серьезнее, чем в 2020 году, ковидный. В условиях снижения реального дохода, сокращения предложения, ухода импорта, ужесточения режимов — все это, конечно, скажется, и мы будем зависеть от сценария развития ситуации, которая разворачивается на наших глазах", — сказал он на конференции рейтингового агентства "Эксперта РА".

"Если ситуация входит в продолжительную фазу — больше года…, при полномасштабном переформатировании экономики…, перераспределении товарных цепочек, поиске более интенсивном новых рынков закупок, модернизации индустриального сектора…, восстановлении утраченного производства…, снижении реальных доходов и корпоративных бюджетов…. В этом случае совокупный объём премий в 2022 году может сократиться на 15-25%", — прогнозирует Юргенс.

"Если в третьем-четвёртом квартале 2022 года геополитическая напряженность снизится, то можно прогнозировать и некое смягчение санкционного давления. В этом случае совокупный объём сборов может сократиться на 5-10%, это довольно оптимистический сценарий", — добавил он.

Согласно статистике Центробанка РФ, в 2021 году по всем видам страхования (кроме ОМС) было собрано 1,81 триллиона рублей страховых премий, что на 17,5% больше, чем годом ранее.

По мнению Юргенса, первоначальный шок для страхового рынка миновал, люди адаптируются, менеджмент работает в новых условиях, сокращая расходы и пытаясь вводить новые инструменты, чтобы не потерять рынок.

Глава ВСС отметил, что поиск новых возможностей на рынке перестрахования продолжается, но в настоящий момент ни китайский рынок, ни рынки Индии, Бразилии, Южной Африки, арабского Востока, не являются ёмкостными, кроме того, их представители опасаются вторичных санкций. На этом фоне важной становится работа РНПК, капитализация которой по решению ЦБ была увеличена до 750 миллиардов рублей.

Он также отметил, что страховщики ожидают положительного решения Минфина по переносу старта отчетностей по нескольким новым форматам МСФО для компаний этого сектора. Традиционно рынок поддержат и обязательные виды и долгосрочные полисы, такие как ипотека и НСЖ, полагает он.