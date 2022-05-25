МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России запустит следующую серию киберучений для банков, будут использоваться сценарии реальных хакерских атак. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР. В Банке России подсчитали ущерб от кибермошенников в первом квартале

"Сейчас мы будем запускать новую серию киберучений, модернизированный сценарий. Будем использовать сценарии реальных кибератак, с которыми сейчас сталкиваются кредитные организации", — отметил зампред.

Рекордное число атак на финансовые организации был зафиксирован в марте 2022 года – 370. Причем в аналогичном периоде прошлого года атак было 30.