МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России раскрыл новую схему обмана граждан, теперь им предлагают компенсации, если они стали жертвой мошенников, сообщается на сайте регулятора. Банк России сообщил о снижении рисков финансовой стабильности

"Чтобы, якобы, вернуть пострадавшему похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, через смс или мессенджеры. Иногда они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства", — говорится в сообщении.

"Доверчивых граждан злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы, якобы, проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, получив эти данные, похищают у человека деньги", — добавил регулятор.

Только за май Банк России направил в правоохранительные органы на блокировку данные о 38 ресурсах в интернете с "предложением" различных компенсаций, а также "возврата" украденных мошенниками денег.

ЦБ напоминает, что клиент банка вправе рассчитывать на возврат похищенной суммы лишь в том случае, если он самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета и не раскрывал злоумышленникам свои личные и финансовые данные.

"Если деньги списали без вашего согласия, то единственный законный механизм вернуть их следующий: незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток после происшествия напишите в отделении банка заявление о несогласии с операцией", — заключил регулятор.