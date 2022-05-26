МОСКВА, 26 — ПРАЙМ. Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Банк России сообщил о снижении рисков финансовой стабильности

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен", — сказано в релизе.

Напомним, что в конце февраля ЦБ экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Это стало историческим максимумом. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.

Регулятор несколько ужесточил сигнал по ставке и допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — говорится в материалах ЦБ.