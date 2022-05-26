МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России.
В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.
"Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", — говорится в заявлении регулятора.
https://1prime.ru/finance/20220526/836985813.html
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