МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Внешние условия для российской экономики продолжают оставаться сложными, но в то же время риски финансовой стабильности немного снизились, заявил Банк России. Центробанк убрал из релиза прогноз по инфляции на конец года

В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", — говорится в заявлении регулятора.