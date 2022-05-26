МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает начать регулирование экосистем в 2024 году, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Банк России раскрыл новую схему мошенников

"Регулирование экосистем… может, я не знаю, в каком виде будут экосистемы и как структурироваться… поэтому мы все это оставляем у себя в стратегическом плане, но, скорее всего, какие-то планы более детальные будем озвучивать в следующем году, а реализация — точно не раньше 2024 года", — сказала он на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

ЦБ в прошлом году опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.