Банк России уточнил планы по регулированию экосистем
Глава департамента ЦБ Данилов сообщил о планах начать регулирование экосистем в 2024 году
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает начать регулирование экосистем в 2024 году, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
"Регулирование экосистем… может, я не знаю, в каком виде будут экосистемы и как структурироваться… поэтому мы все это оставляем у себя в стратегическом плане, но, скорее всего, какие-то планы более детальные будем озвучивать в следующем году, а реализация — точно не раньше 2024 года", — сказала он на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
ЦБ в прошлом году опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.
https://1prime.ru/finance/20220526/836986472.html
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