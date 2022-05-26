МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банкам страны стало выгоднее обслуживать карточные платежи после решения Visa и Mastercard приостановить работу в России, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. Банк России уточнил планы по регулированию экосистем

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли из-за ситуации вокруг Украины. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают на территории России в нормальном режиме, но перестали работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

"Вся логика работы сохранена так, как она была определена международными системами как есть. А вот тарифы для банков стали существенно выгоднее. Так, межбанковские комиссии, IRF, были зафиксированы на дату начала марта, на 10 марта, и они не будут изменяться НСПК (Национальной системой платежных карт – ред.), — сказала Бакина на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

"Тарифы за обработку операций непосредственно по картам ниже… по отдельным показателям вот это снижение составило от полутора до трех с половиной раз. Важно, что все тарифы НСПК номинированы в рублях, они не подвержены колебанию валютных курсов. И с банков не взимаются НСПК никакие лицензионные платежи", — пояснила она.

А в качестве дополнительной меры поддержки на период до 31 августа НСПК снизила тарифы на обработку небольших платежей, величиной до 200 рублей, также сообщила Бакина.