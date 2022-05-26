МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса, под залог находящейся в собственности квартиры, сообщает банк. ВТБ снизит ставки по ипотеке с 30 мая

"Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования "Ипотека без первоначального взноса". По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры", — говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря новой программе клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру.

Максимальная сумма кредита — до 100 миллионов рублей (но не более 80% стоимости имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

"Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения", — комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васев, чьи слова приводятся в сообщении.