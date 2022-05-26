МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России предлагает повысить пороговые суммы банковских операций, которые подпадают под обязательный контроль, до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР). Банк России и Росфинмониторинг обсуждают создание единой структуры

"Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей", — сказала глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что Центральный Банк РФ не планирует полностью отказаться от базельских стандартов в банковском регулировании, но будет учитывать национальную специфику.

"Будем учитывать национальную специфику и, конечно, кроме базельских стандартов есть и значительная часть собственных регулятивных подходов, и это тоже требует пересмотра. Требуется пересмотр регулирования валютых позиций, настройка нормативов ликвидности, и при этом мы будем проводить системную работу по инвентаризации банковского регулирования", — пояснила глава регулятора.