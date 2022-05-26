МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ и Росфинмониторинг обсуждают создание единого информационного ресурса для финорганизаций с идентификационными данными клиентов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы с Росфинмониторингом сейчас прорабатываем вопрос создания единого информационного ресурса для финансовых организаций, который будет содержать релевантные идентификационные данные", — сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
https://1prime.ru/finance/20220526/836988474.html
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