РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМ С НАЛИЧИЕМ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСДОЛГА — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/finance/20220526/836989379.html
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РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМ С НАЛИЧИЕМ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСДОЛГА — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/finance/20220526/836989379.html
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