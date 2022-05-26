АНКАРА, 26 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг принял решение сохранить учетную ставку на уровне 14%, следует из заявления регулятора. В Финляндии подсчитали потери от разрыва "атомного" контракта с Россией

"Комитет монетарной политики решил оставить ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%", — сообщается на сайте ЦБ.

Решение совпало с ожиданиями большинства экономистов, которые однако считают, что регулятор все же пойдет на повышение ставки в ближайшие месяцы.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 16 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в апреле до 69,97%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. —0-