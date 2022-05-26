МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него вопрос объединения с "Открытием" решен, концепция этой сделки есть. Набиуллина прокомментировала сделку по слиянию ВТБ и "Открытия"

"Есть решение президента… Решение есть, оно выполняется. У меня других комментариев нет и не будет. Для меня вопрос решен", — заявил он журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.

"Концепция объединения уже есть", — добавил он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов, согласовано ли решение об объединении "Открытия" с ВТБ, заявила, что обсуждение сделки продолжается, но для Банка России принципиально выйти из актива и вернуть часть затрат.