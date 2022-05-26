МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о возможности "технического дефолта". По его словам, Россия является надежным заемщиком и будет пытаться исполнить свои обязательства, даже если Запад будет препятствовать этому. Набиуллина: Банк России ведет переговоры с иностранными депозитариями

"Как выполняли, даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, такие варианты у нас уже готовятся, с тем, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", — сказал он.

По словам министра, у России достаточно валюты и ресурсов для оплаты по долгу. Москва предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты.

"Сейчас у страны достаточно валюты и ресурсов, как бюджетных так и валютных ресурсов в банках, поэтому никаким образом, даже если западные страны будут пытаться — они сейчас это делают — они пытаются сделать так, чтобы мы не могли заплатить. Запретили своим банкам пропускать платежи от РФ. Когда такое было видано, что своим же инвесторам запретить получать от заемщика деньги, чушь, ерунда. Мы как надёжный заёмщик, как страна с надежными рейтингами, мы будем пытаться тем не менее рассчитаться по нашим обязательствам и найдём такую форму", — добавил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.