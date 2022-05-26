МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российские компании могут получить право выпускать замещающие облигации для обмена и обслуживания ранее выпущенных еврооблигаций, рассказал заместитель директора юридического департамента Банка России Андрей Медведев. Силуанов высказался о возможности "технического дефолта" России

"В рамках одного из законов мы предполагаем выпуск замещающих облигаций. То есть российский эмитент, который ранее выпускал еврооблигации, может выпустить замещающую российскую облигацию и обменять ее на этот евробонд, и в дальнейшем обслуживать", — сказал он, выступая на круглом столе "Законодательное обеспечение антисанкционных мер в сфере корпоративного регулирования" в Госдуме.

По его словам, Россия длительное время интегрировалась в глобальную финансовую систему, но в связи с введенными западными санкциями сложилась такая ситуация, что российские владельцы ценных бумаг российских же эмитентов не могли получать по ним доход из-того, что выпуск привязан к деятельности иностранной учетной инфраструктуры.

Российские юридические лица не могли исполнять свои обязательства по евробондам, потому что учетная инфраструктура Euroclear, Clearstream не предоставляла ни информацию, ни данные, необходимые для обеспечения выплат.

"Банком России были приняты меры, связанные с тем, что без информации от бывших иностранных коллег мы обеспечили сбор данных о владельцах еврооблигаций на территории РФ, то есть разрешили нашим депозитариям собирать информацию о владельцах еврооблигаций, чтобы обеспечить преимущественное получение нашими российскими резидентами выплат по бумагам, которые были выпущены российскими юридическими лицами", — сказал Медведев.

"Это было новаторство, такого никогда еще не было, чтобы сбор информации происходил, минуя базовый иностранный учетный депозитарий — Euroclear", — добавил он.

Ряд компаний из России столкнулся с техническими трудностями при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций — платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются.

Минфин России совместно с участниками рынка работает над решением проблемы с выплатами по еврооблигациям российских компаний — есть несколько потенциальных вариантов, которые смогут заработать, говорил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.