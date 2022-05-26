МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора. Доллар на Мосбирже завершил день скачком до 65,26 рубля

"Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", — сказано в сообщении.

Отмечается, что настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

Ранее срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а требования по обязательной продаже снижены до 50% с 80%.