МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Если у клиента банка имеются опасения, что кибератака помешает воспользоваться финансовыми услугами, следует разделить деньги между двумя финансовыми организациями, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков компании Group-IB Яков Кравцов. Банк России запустит новую серию киберучений

"Если вы хотите себя обезопасить, то имеет смысл положить деньги на несколько счетов в разных банках. Это будет важно, если один из них все же подвергнется невероятно серьезной кибератаке. При этом вы не потеряете деньги и в том случае, если они будут храниться в одном месте. Но при масштабной атаке, возможно, какое-то время вы не сможете их снять", – сказал он.

В то же время он отметил, что несмотря на продолжающиеся на фоне обострения отношений между Россией и коллективным Западом кибератаки, российские банки остаются надежным местом для хранения денег.

По его словам, зарубежные хакерские группы атакуют российские информационные и банковские ресурсы, однако те держатся достойно.

"Банковские системы в России очень надежные, даже в современных условиях. Внутри государства вряд ли какие-либо проблемы будут у пользователей, поэтому самый безопасный способ хранения денег в нашей стране – это все-таки банк. Как бы там ни было, кредитная организация берет на себя обязательство, что средства никуда не исчезнут, а значит, будут доступны в любой момент", – сказал Кравцов.