МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российские банки после решения регулятора в четверг снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых готовятся уменьшить ставки по ипотечным программам, кредитам и вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Рубль сильно упал после снижения Банком России ключевой ставки

"Банк "Открытие"… отреагировав на решение Банка России о снижении ключевой ставки, улучшил условия по кредитам наличными. Клиенты уже могут оформить кредит… по ставке от 7,5% годовых", — рассказали в пресс-службе банка, добавив, что в ближайшее время планируется "корректировка условий ценовых условий по классическим продуктам".

Снизить ставки на 1-3 процентных пункта в ближайшее время планирует "Абсолют банк": в понедельник — по кредитам и ипотеке, во вторник — по вкладам, сообщил зампред правления банка Антон Павлов. Также в ближайшие дни ставки по вкладам, потребкредитам и ипотеке снизит "Азиатско-Тихоокеанский банк", на следующей неделе — "Почта банк" — по вкладам на 2-3 процентных пункта.

В планах снижение ставок у банка "Хоум кредит". Планы уменьшить ставки по кредитной и депозитной линейкам в ближайшее время есть и в банке "Ренессанс Кредит", а в части вкладов коррекция планируется на 1-2 процентных пункта. В ПСБ же — по ипотеке и потребкредитам — снизят ставки на 2-3 процентных пункта, а доходность депозитов скорректируют вслед за динамикой ключевой ставки. В свою очередь банк "Зенит" намерен улучшить условия по потребкредитам и ипотеке более чем на 1,5 процентного пункта.

Кроме того, пересмотр ставок по кредитным и сберегательным продуктам планирует и банк "Дом.РФ", который еще до понижения ставки снизил проценты по потребам и ипотеке. Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко сообщил, что ставки по кредитам и депозитам будут традиционно изменяться с ориентацией на конъюнктуру рынка. Схожей позиции относительно сберегательных продуктов придерживаются в банке "Зенит" и относительно розничных продуктов в МКБ.

Помимо этого, в четверг глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк сразу же начнет снижать ставки по своим продуктам вслед за понижением ключевой ставки Банка России. А с 30 мая ВТБ снизит ставки по ипотечным программам на 3 процентных пункта — так, минимальная ставка составит 10,9% годовых.