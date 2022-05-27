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https://1prime.ru/finance/20220527/837000773.html
Путин в курсе планов объединения ВТБ и "Открытия"
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Президенту России Владимиру Путину известно об объединении банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, эта... ПРАЙМ, 27.05.2022
банки, финансы, новости, втб, открытие, россия, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину известно об объединении банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, эта тема находится в обсуждении… и перед президентом эта тема озвучивалась", — сообщил Песков. Пресс-секретарь отметил, что решение будет объявлено после его "финализации".