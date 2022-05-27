МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину известно об объединении банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Костин: вопрос объединения ВТБ с "Открытием" уже решен

"Действительно, эта тема находится в обсуждении… и перед президентом эта тема озвучивалась", — сообщил Песков. Пресс-секретарь отметил, что решение будет объявлено после его "финализации".