МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Альфа-банк Белоруссии сообщил о восстановлении работы выпущенных им карт платежной системы Visa за рубежом. В Банке России оценили последствия приостановки работы Visa и Mastercard

"Карты платёжной системы Visa работают в обычном режиме", — отмечено на сайте банка. Клиенты снова могут оплачивать этими картами покупки за рубежом, снимать наличные, оформлять подписки, покупать приложения — "все работает без ограничений".

Альфа-банк также напомнил, что "есть сервисы, которые ограничивают расчет картами белорусских банков, поэтому оплаты могут отклоняться".