МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Альфа-банк Белоруссии сообщил о восстановлении работы выпущенных им карт платежной системы Visa за рубежом.
"Карты платёжной системы Visa работают в обычном режиме", — отмечено на сайте банка. Клиенты снова могут оплачивать этими картами покупки за рубежом, снимать наличные, оформлять подписки, покупать приложения — "все работает без ограничений".
Альфа-банк также напомнил, что "есть сервисы, которые ограничивают расчет картами белорусских банков, поэтому оплаты могут отклоняться".
https://1prime.ru/finance/20220527/837001258.html
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