МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Доходы населения США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Лондонская фондовая биржа исключила ГДР "Акрона" из котировального списка

В то же время потребительские расходы увеличились на 0,9% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста доходов на 0,5%, а расходов — на 0,7%.

Оценка роста доходов за март была сохранена на уровне 0,5%, а оценка увеличения расходов была пересмотрена до 1,4% с 1,1%. Располагаемые доходы населения в США в апреле выросли на 0,3% по сравнению с мартом, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, не изменились в месячном выражении.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.