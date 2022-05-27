МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин России может платить в рублях по всем суверенным еврооблигациям, а использование российской инфраструктуры позволит избежать технического дефолта, такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Назван способ, как России избежать дефолта и без лицензии США

"Эмиссионная документация еврооблигаций, размещенных после 2018 года, предполагают прямую возможность выплат в рублях. По более ранним займам Минфин РФ, скорее всего, будет также платить в рублях, используя другую оговорку — возможность платить в иной валюте займа", — говорит он.

"Выплаты в рублях на счета "С" для нерезидентов недружественных стран не противоречат эмиссионной документации. Использование российской инфраструктуры для выплат по еврооблигациям позволит избежать технического дефолта", — заключил эксперт.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях международных санкций. Минфин России заранее перечислил средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны быть произведены 27 мая. В Совфеде оценили угрозу дефолта России

Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, заявил затем, в четверг, глава Минфина Антон Силуанов. Россия — надёжный заемщик, и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад будет мешать; у России достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил он.

В документации всех выпусков еврооблигаций РФ содержится условие, которое теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить России дефолт. Условие "Возмещение в другой валюте" независимо от другого условия "Выплата в альтернативных валютах" содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если что-то препятствуют платежу в оригинальной валюте, сообщило в пятницу РБК. Следующие купонные выплаты по суверенным еврооблигациям РФ, номинированным в долларах, приходятся на 23-24 июня.