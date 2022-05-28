МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Треть россиян все еще оплачивают счета в кафе и ресторанах наличными, причем такому "традиционному" методу чаще всего отдает предпочтение молодежь, говорится в исследовании банка "Хоум кредит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Оксфорде наши объяснение укреплению рубля

"В ходе опроса были определены наиболее популярные способы оплаты в кафе и ресторанах. Лидирует оплата банковской картой с технологией NFC – 38% респондентов. На втором месте наличные – 32%", — выяснили специалисты.

Оплату банковской картой без NFC, которую необходимо помещать внутрь платежного терминала, выбрали 11% респондентов, 9% — воспользовались бесконтактной оплатой с помощью Mir Pay, 4% — СБП, 4% — SberPay, 2% — оплачивали по QR коду, выяснили аналитики.

Оплата наличными при этом наиболее популярна среди молодежи в возрасте 18-24 лет — такой способ расплатиться в кафе и ресторанах выбрал 41% респондентов. "Также оплату наличными предпочитают жители Северо-Кавказского федерального округа (47%). В остальных возрастных группах и федеральных округах статистически значимых различий выявлено не было", — отмечается в исследовании. Аналитик рассказал, чем рубль удивит россиян на следующей неделе

В среднем клиенты клиенты банка в настоящее время тратят в кафе и ресторанах 726 рублей. В марте это значение составляло 730 рублей, в апреле снижалось до 670 рублей, в январе — 735 рублей, в феврале – 711 рубль.

"Питание в кафе и ресторанах прочно заняло место в структуре потребления россиян… Оценивая платежные предпочтения, мы видим, что уже многие люди перешли на отечественные платежные сервисы. Кроме того, растет количество людей, которые выбирают такой современный способ оплаты как QR код. Можно ожидать, что его популярность будет расти по мере дальнейшего развития технологий", — заключил аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.